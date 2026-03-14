Bayburt'ta Şehit Aileleri Ve Gazilere Ziyaret

Bayburt'ta şehit aileleri ile gaziler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildi.

İl Müdürü Salih Köse, müdür yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile Huzurevi Müdürü Murat Köse tarafından yapılan ziyaretlerde ailelerle bir araya gelindi.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ile gazilerin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, aziz şehitlerin hatıraları da yad edildi.

İl Müdürlüğü heyeti, ailelerle bir süre sohbet ederek yürütülen hizmetler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kentte gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit aileleri ile gazilere yönelik ilgi ve desteğin sürdürülmesi amacıyla temasların devam ettiği ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
