Bayburt'ta 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazilere Yemek Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı organize edildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı unutulmaz destanlardan biri olduğunu belirterek, şehit aileleri ile gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti.

Programda kahraman şehitler için dua edilirken, Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan gaziler ile şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet ederek talep ve temennilerini dinledi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı