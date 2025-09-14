Haberler

Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı

Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı
2025 yılı sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde birçok köyde aşılama çalışmaları tamamlandı. Aşılama faaliyetlerinin, hayvanların hastalıklardan korunmasında önemli olduğu vurgulandı.

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Erikdibi, Kılıçkaya, İncili, Kavlatan, Akbulut, Gümüşdamla ve Yukarıkırzı köylerinde aşılama çalışmaları tamamlandı.

Daha önce Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık köylerinde veteriner hekimlerce şap hastalığına karşı aşılama faaliyetleri gerçekleştirilmişti.

Kampanya kapsamında Çatıksu, Çayırköprü, Pınargözü, Suludere ve merkez mahallelerinde çalışmalar hafta içi ve hafta sonu devam edecek. Bu alanlarda da aşılamanın tamamlanmasıyla birlikte Aydıntepe'de sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası sona erecek.

Hayvanların aşı ile hastalıklardan korunmasının, tedavi edilmelerine kıyasla çok daha kolay ve etkili bir yöntem olduğu vurgulanarak, kampanyanın il ve ilçe genelinde aralıksız sürdüğü kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
