Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin birçok köyünde aşılama çalışmaları tamamlandı.

Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık köylerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, veteriner hekimler ve sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Çalışmalarla, hayvanların hastalıklardan korunması sağlanarak, aşılamayla şap hastalığının önüne geçildi.

Kampanyanın il ve ilçe genelinde devam ettiği öğrenilirken, hayvanların aşı ile korunmasının, tedavi etmekten her zaman daha kolay ve etkili olduğu hayvan sahiplerine hatırlatıldı. - BAYBURT