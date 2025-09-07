Haberler

Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı

Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı
2025 Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki birçok köyde aşı çalışmaları tamamlandı. Veteriner hekimler ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla hayvanlar hastalıklardan korunmaya alındı.

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin birçok köyünde aşılama çalışmaları tamamlandı.

Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık köylerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, veteriner hekimler ve sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Çalışmalarla, hayvanların hastalıklardan korunması sağlanarak, aşılamayla şap hastalığının önüne geçildi.

Kampanyanın il ve ilçe genelinde devam ettiği öğrenilirken, hayvanların aşı ile korunmasının, tedavi etmekten her zaman daha kolay ve etkili olduğu hayvan sahiplerine hatırlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
