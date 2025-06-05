Bayburt'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için alınacak önlemler değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Sahipsiz Hayvanlar İl İzleme ve Denetim Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte sahipsiz hayvanların barınma, beslenme ve güvenliği konularında uygulanacak tedbirler ele alındı. Vali Eldivan, sokak hayvanlarının güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Geçici Barınma Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı çalışmalarının da titizlikle devam ettiğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İş insanına kafede silahlı saldırı

Tatil cennetinde kanlı pusu! İş insanını kafede otururken vurdular
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.