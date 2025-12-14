Haberler

Bayburt'ta özel öğrenciler polisevinde misafir edildi

Bayburt'ta özel eğitim öğrencileri, Vali Mustafa Eldivan'ın katılımıyla polisevinde düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Vali Eldivan, etkinliğin önemine vurgu yaparak özel gereksinimli çocukların sosyal hayata katılımını destekleyeceklerinin altını çizdi.

Bayburt'ta özel eğitim öğrencileri, polisevinde düzenlenen yemek programında misafir edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle polisevinde organize edilen yemek programında bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Eldivan, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini ve bu süreci destekleyen çalışmalara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Düzenlenen programın anlamlı olduğunu belirten Vali Eldivan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu personellerine teşekkür etti. - BAYBURT

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

