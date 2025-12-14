Bayburt'ta özel öğrenciler polisevinde misafir edildi

Bayburt'ta özel eğitim öğrencileri, polisevinde düzenlenen yemek programında misafir edildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle polisevinde organize edilen yemek programında bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Eldivan, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini ve bu süreci destekleyen çalışmalara her zaman hassasiyetle yaklaştıklarını ifade etti.

Düzenlenen programın anlamlı olduğunu belirten Vali Eldivan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Uygulama Okulu personellerine teşekkür etti. - BAYBURT