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Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi

Bayburt'ta orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi
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Bayburt AFAD koordinesinde düzenlenen 2 günlük eğitimde, orman yangınlarına müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Bayburt'ta, orman yangınlarına müdahale ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimine kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimde, orman yangınlarına müdahale süreçleri ile afet anlarında kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Eğitimde, yangınların yalnızca söndürme çalışmalarını değil; tahliye, barınma, sağlık, ulaşım, haberleşme ve güvenlik gibi birçok alanı da doğrudan etkilediği vurgulandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen eğitimlerde, yangın sırasında kurumların görev ve sorumlulukları, koordinasyon mekanizmaları, olay komuta süreçleri ve sahadaki ekiplerin birlikte hareket etmesine yönelik konular değerlendirildi.

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen eğitim programında, katılımcıların afet anındaki kurumsal reflekslerinin güçlendirilmesine ilişkin bilgilendirme yapılırken, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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