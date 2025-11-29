Bayburt'ta Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Bayburt'ta taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile jandarma ekipleri tarafından ortak denetimler yapıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçlarının uygunlukları kontrol edilirken, sürücülere trafik kurallarına uyulması ve öğrenci güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetimler sırasında öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve güvenli yolculuk kuralları hatırlatıldı.

Çocukların güvenliğini önceleyen denetimlerin, düzenli bir şekilde titizlikle devam edeceği belirtildi. - BAYBURT