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Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi

Bayburt'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Vaşak Görüntülendi
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Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ağaçlık alanda yiyecek ararken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vaşak, son zamanlarda bölgedeki köylerde sıkça görülmeye başlandı.

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, ağaçlık alanda dolanırken görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Akşar-Kırkpınar köyleri arasında bulunan ağaçlık alanda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği(IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüldü. Yiyecek aradığı tahmin edilen vaşak, Tacettin Eryılmaz isimli bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Normal bir kediden beş kat daha büyük olan vaşağı aracından inerek takip eden Eryılmaz'ın görüntülerinde vaşağın aracın önünde koşuşturduğu, karlı arazide ilerlediği görülüyor. İnsanlardan uzakta ormanlık, kayalık alanlarda yaşayan vaşağa, son zamanlarda Bayburt'ta sıklıkla denk gelinmeye başlandı. Vaşak, farklı zamanlarda birkaç köyde daha tek başına görülmüştü, o anlar cep telefonu ve drone kamerasıyla kaydedilmişti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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