Bayburt'ta üreticilere aşılama ve budama eğitimi verildi

Bayburt'ta üretici ve personele yönelik düzenlenen 'Meyvecilikte Aşılama ve Budama' eğitimi tamamlandı. Eğitimde, meyve ağaçlarında doğru aşılama teknikleri, budama yöntemleri ile bitki sağlığı ve verimliliğini artırmaya dönük uygulamalar ele alındı.

Eğitim, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Dr. Salih Keskin, Ziraat Yüksek Mühendisi Oktay Turgay Altun ile Ertuğrul Seren tarafından verildi.

Eğitimin teorik bölümünde katılımcılara meyvecilikte doğru aşılama ve budama yöntemlerine ilişkin bilgi aktarıldı. Uygulama bölümünde ise sahada yapılan çalışmalarla teknikler yerinde gösterildi.

Eğitim ile bölge üreticilerinin bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı