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Bayburt'ta Mevlit Kandili Coşkusu

Bayburt'ta Mevlit Kandili Coşkusu
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Bayburt'ta Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Yakutiye Camii'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Vekili Nurettin Akgül, 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu vaaz verdi. Programa yoğun katılım olurken, sonunda Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Bayburt'ta Mevlit Kandili dolayısıyla kent genelindeki camilerde programlar düzenlendi.

Yatsı namazından önce Yakutiye Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Programda İl Müftüsü Vekili Nurettin Akgül, 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konulu vaaz verdi.

Kandil programına cami cemaati yoğun katılım gösterirken, programın sonunda başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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