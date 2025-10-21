Bayburt’ta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Sonu Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya kurum müdürleri ile merkez köy muhtarları katıldı. Toplantıda, yıl boyunca köylerde yürütülen altyapı, yol, içme suyu ve bakım-onarım çalışmaları değerlendirildi, gelecek döneme ilişkin yatırım planlamaları ele alındı.

Vali Eldivan toplantıda yaptığı konuşmada, köylerin kalkınmasında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Eldivan, "Köylerimizde yapılan her hizmet, vatandaşımızın yaşamına doğrudan katkı sağlıyor. Bizim önceliğimiz, hizmetin en ücra köşelere kadar ulaşması ve köylerimizin yaşam standartlarının her geçen gün yükselmesidir. Bu anlayışla çalışmalarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Vali Eldivan, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, devletin imkanlarının köylere en etkin şekilde ulaştırılması için ortak gayretin süreceğini ifade etti. - BAYBURT