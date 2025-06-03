Bayburt'ta Mera Islah Projesi Kapsamında Üst Gübreleme Çalışması Yapıldı

Bayburt'ta Mera Islah Projesi Kapsamında Üst Gübreleme Çalışması Yapıldı
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Bayburt'un Çiğdemtepe köyünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 185 dekar alanda üst gübreleme uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmalara köy muhtarı, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.

Bayburt'un Çiğdemtepe köyünde 185 dekar mera alanında üst gübreleme çalışması yapıldı.

Hayvancılığın en büyük girdisi olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında Çiğdemtepe köyünde 185 dekar mera alanında üst gübreleme uygulaması yapıldı. Gübreleme çalışmaları Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Tosun, köy muhtarı Abdullah Dak, teknik personeller ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mera Islah ve Amenajman Projeleri çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da proje kapsamında çalışmaların devam edeceğini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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