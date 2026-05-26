Bayburt'ta LGS ve YKS hazırlıkları ele alındı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, LGS ve YKS sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar, okul uygulamaları ve hazırlık planlamaları görüşüldü. Sınav tarihleri de açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) hazırlıklarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sınav sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar, okullardaki uygulamalar ve hazırlık sürecine yönelik planlamalar görüşüldü.

Öğrencilerin sınavlara daha donanımlı hazırlanması için yürütülecek destek çalışmaları üzerinde durulan toplantıda, okul idareleri ve öğretmenlerin süreçteki rolü de ele alındı.

Toplantıda, LGS ve YKS sürecinde öğrenci, öğretmen ve okul idarelerinin koordineli şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, sınav hazırlıklarının etkin şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, YKS ise 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
