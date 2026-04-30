Haberler

Bayburt'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yılı anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun İngiliz kuvvetlerine karşı kazandığı önemli zaferlerden biri olan Kut'ül Amare Zaferi, hazırlanan etkinliklerle anlatıldı. Okulda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda öğrenciler tarafından Kut'ül Amare ruhunu yansıtan sunumlar yapıldı, şiirler okundu ve canlandırmalar sahnelendi.

Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Kut'ül Amare Zaferi'nin milli hafızadaki yerine dikkat çekilen programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden beğeni toplarken, programda tarih bilincinin canlı tutulması ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
