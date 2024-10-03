Bayburt'ta Kurt Saldırısı: 19 Koyun Telef Oldu

Bayburt'un Demirözü İlçesine Bağlı Yazıbaşı köyünde ağılda bulunan koyunlara kurtlar saldırdı, 19 koyun telef oldu.

Gece saatlerinde Yazıbaşı köyünde meydana gelen kurt saldırısında Mikail Saltabaş isimli vatandaşın 114 koyunundan 19'u telef olurken, kurt saldırısından korkarak kaçan 86 koyun, köy sakinleri tarafından köyün farklı yerlerinde canlı bulundu. Kayıp 9 küçükbaş hayvanın arama çalışmaları köylüler tarafından sürdürülürken, koyunların sahibi Saltabaş, jandarmadan yardım talebinde bulundu. Jandarma köye giderek, arama çalışmalarına katıldı. Henüz daha bulunamayan, kayıp olan 9 koyunun izi her yerde sürülürken, jandarma ekipleri hayvanların bulunabilmesi için drone ile arama çalışması başlattı. - BAYBURT