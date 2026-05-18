Kurban Bayramı öncesi Aydıntepe'de yol kontrolleri devam ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hareketliliği nedeniyle yapılan yol kontrollerinde, hayvan taşıyan araçların sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları ve kimlik bilgileri inceleniyor. Denetimlerle belgesiz ve uygunsuz sevkiyatın önlenmesi hedefleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hareketliliği nedeniyle yol kontrolleri devam ediyor. Denetimlerde, hayvan taşıyan araçların sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları, küpe ve kimlik bilgileri inceleniyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte hayvan nakillerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan kontrollerde, nakil araçları durdurularak hayvanların kayıt bilgileri ve taşımaya ilişkin belgeleri gözden geçiriliyor.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla artırılan denetimlerde, belgesiz ve uygunsuz hayvan sevkiyatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekiplerin, bayram sürecinde hayvan hareketliliğinin yoğunlaştığı güzergahlarda kontrollerine devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
