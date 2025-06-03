Bayburt'ta Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Bayburt'ta bayram tedbirleri kapsamında yol güvenlikleri alındı

BAYBURT - Bayburt'ta Kurban Bayramı trafik tedbirleri sıklaştırıldı. Jandarma ekiplerince denetimler titizlikle sürdürülüyor. 2 haftayı kapsayan tedbirler çerçevesinde jandarma ekipleri 11 Haziran tarihine kadar güven ve asayişi sağlamak üzere denetimlerine devam edecek.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 30 Mayıs-11 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik jandarması timlerince 210 trafik denetiminin planlaması yapıldı. Jandarma sorumluluk sahasında bulunan kara yollarında vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için gerekli tüm trafik tedbirleri alındı.