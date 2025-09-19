Bayburt'ta Kur'an Kursları Arasında Hafızlık ve Güzel Okuma Yarışması Yapıldı
Bayburt'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Yarışmada, katılımcılara başarılı bir eğitim ve teşvik mesajı verildi.
Bayburt'ta, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kursları arasında düzenlenen 2025 Yılı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma Yarışmasının finali gerçekleştirildi.
Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı güzel okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmalara katılan öğrencilere Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı başarılar diledi.
Hafızlık yarışmasına 5 kurstan 5 öğrenci, Kur'an'ı güzel okuma yarışmasına ise 6 kurstan 6 öğrenci katıldı. Düzenlenen yarışmanın sonuçlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel