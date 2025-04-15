Bayburt'ta Kulak Sağlığı Etkinliği Düzenlendi

Bayburt Gençlik Merkezi, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı(ÜNİDES) kapsamında etkinlik düzenleyerek, İşaret Dili Öğrenci Topluluğu ile bir araya geldi. Etkinlikte, Odyolog Ayşenur Kobal, odyoloji mesleğini tanıttı.

Üniversitede düzenlenen programda öğrencilere, kulak sağlığı ile alakalı bilgiler aktaran Odyolog Ayşenur Kobal, kulak sağlığının korunmasının, sadece işitme değil denge, iletişim ve yaşam kalitesi açısından ne kadar önemli olduğunu anlattı. Kobal, kulakta oluşabilecek enfeksiyonlar, işitme kaybının erken belirtileri, yüksek sese maruz kalmanın zararları hakkında bilgi vererek, düzenli işitme testlerinin önemine değindi. Öğrencilere konuyla alakalı bilgilerin verilmesinin ardından denge hareketleri yapıldı, öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. - BAYBURT