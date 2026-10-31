Bayburt'ta KÖYDES yatırımları Vali Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

Bayburt'ta KÖYDES yatırımları Vali Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar ve köylerde planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü. Toplantıda köylerin altyapı ihtiyaçları, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve çalışmaların öncelikleri ele alındı.
Bayburt'ta Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar ile köylerde yapılması planlanan yatırımlar, Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda görüşüldü.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, il genelinde KÖYDES kapsamında sürdürülen çalışmaların mevcut durumu ele alındı. Köylerin altyapı ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca kırsal altyapının güçlendirilmesi, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve yürütülecek çalışmaların öncelikleri üzerinde duruldu.
Vali Eldivan, köylere sunulan hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine değinerek planlanan yatırımların Bayburt'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.