Haberler

Köylerin altyapı ihtiyaçları toplantıda görüşüldü

Köylerin altyapı ihtiyaçları toplantıda görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantısında, köylerdeki içme suyu, yol ve diğer altyapı hizmetleri ile tahsisatların kullanımı değerlendirildi.

Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı'nda, Bayburt genelindeki köylerde yürütülecek altyapı çalışmaları ile tahsisatların kullanımına ilişkin konular ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda içme suyu, yol ve diğer altyapı hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, KÖYDES kapsamında kırsal altyapının güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve hizmetlerin planlı şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar görüşüldü.

Köylerde vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, tahsisatların öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Vali Eldivan, alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların köylere, vatandaşlara ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğada toplamak yasak, tarlada yetiştiren zengin oluyor: 13 bin liraya satılıyor

Toplaması yasak, yetiştiren zengin oluyor
Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Osmaniye'de çınar ağacı, halk otobüsünün üzerine düştü: Saniyelerle kurtuldu

Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine düştü
Bolu'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti, ekipler bölgede

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Sokak ortasında çekip vurdu

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor