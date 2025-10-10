Bayburt'ta KÖYDES Projeleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen yol, içme suyu, sulama ve atıksu projeleri masaya yatırıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, KÖYDES 2025 Yılı Ekim Ayı İl Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, KÖYDES çerçevesinde yürütülen yol, içme suyu, sulama ve atık su hizmetlerine ilişkin tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ayrıntılı olarak ele alındı.

Vali Eldivan, köylerin altyapı ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında KÖYDES'in önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, programın etkin uygulanmasının köylerde yaşam kalitesini artırmada büyük katkı sağladığını belirtti. Toplantı, hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - BAYBURT