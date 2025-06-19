Bayburt'ta Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Bayburt'ta Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü personeline yönelik gerçekleştirilen 'Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi'nde, uzmanlar koruyucu aile sisteminin önemi ve süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bayburt İl Müftülüğü personeline yönelik 'Koruyucu Aile Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programında, Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu ve Sosyal Çalışmacı Büşra Baş sunum yaptı.

Uzman Öğretmen Semra Türkoğlu ve Sosyal Çalışmacı Büşra Baş, sunumlarında koruyucu aile sisteminin önemini, işleyişini ve toplumsal faydalarını detaylı bir şekilde anlattı. Eğitimde, koruyucu aile olmanın şartları, başvuru süreçleri ve ailelere sağlanan destekler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının, müftülük personelinin koruyucu aile kavramına ilişkin farkındalığını artırarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yuva olabilecek ailelerin tespitine ve yönlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Gerçekleştirilen eğitime, Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Şube Müdürü Ömer Turan ve müftülük personeli katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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