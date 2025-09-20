Bayburt'ta Kışlık Kavurma Geleneği Devam Ediyor

Bayburt'un köylerinde kışlık kavurma yapımı için kazanlar kuruldu, meşe ateşinde etler kavrularak kış için stoklanıyor.

Köyde yaşayan vatandaşlar, kışın tüketecekleri kavurmanın hazırlıklarını sürdürüyorlar. İmkanı olan hemen hemen her ailede yapılan kavurma için hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bin bir zahmetle hazırlanan etler, meşe odunu ateşine konulan büyük kazanlara doldurularak kendi yağında yaklaşık 2 saat kızgın ateşte kaynatılıp, suyu çekilinceye kadar pişiriliyor.

Kazanın dip tutmaması için belli aralıkla tahta çubuklarla karıştırılan etler iyice kıvama geldikten sonra kaplara dolduruluyor. Kazanın dibinde kalan kızgın yağlar kaplara doldurulan kavurmanın üzerine boca edilerek muhafaza ediliyor.

Özellikle kış mevsiminde gelecek misafirlere et ikramı yapmak için hava şartları ve hayvan gelişimini göz önünde bulunduran vatandaşlar, kışlık et ihtiyaçlarını sonbaharda yaptıkları kavurmalarla karşılıyorlar. Hazırlanan kavurmalar ise yılbaşından sonra tüketilmeye başlanıyor.

Kışlık kavurma hazırlayan kadınlardan Şeyma Aydoğan, kavurma geleneğinin devam ettiğini ifade ederek, "Sonbahar mevsiminde bölgemizde kavurma yapıyoruz. İmkanı olan aileler 4-5 küçükbaş hayvan kesiyor. Atalarımızdan beri kavurma yapma bizim kültürümüzdür. Yaptığımız kavurmaları kış mevsiminde misafirlerimize ikram ediyoruz. Özellikle kahvaltıda tükettiğimiz soğuk kavurmalar kültürümüzde önemli yere sahiptir. Yöremize has yemeklerde de kullanıyoruz" dedi. - BAYBURT