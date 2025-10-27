Bayburt'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi Gamer Toplantı Salonu'nda Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi öncesinde il genelinde alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve olası olumsuz hava koşullarına karşı yapılacak hazırlıklar ele alındı.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm kurumların gerekli planlamaları eksiksiz şekilde tamamlaması gerektiğini vurgulayarak, kış boyunca etkin bir iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti. - BAYBURT