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Bayburt'ta Kargoyla Gönderilen Uyuşturucu Pasta Kreması Kutusundan Çıktı

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Bayburt polisi, kargoyla gönderilen pasta kreması kutusu içinde 7,39 gram uyuşturucu madde buldu. Şüpheli N.Ö. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu

BAYBURT - Bayburt polisi, kargoyla gönderilen 7,39 gram uyuşturucu maddeyi, pasta yapımında kullanılan pasta kreması kutusunun içine gizlenmiş halde buldu. Kargo yoluyla uyuşturucu madde temini sağlayan N.Ö hakkında adli işlem uygulanırken, zehir tacirinin başvurduğu yöntem "pes" dedirtti.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda kargo yoluyla uyuşturucu madde temini sağlayan N.Ö isimli şahsa ait paket içerisinde 7,39 gram skunk maddesi bulundu. Pasta kreması kutusu içine saklanan uyuşturucu maddeye ekiplerce el konulurken, şüpheli şahıs N.Ö hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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