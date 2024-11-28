Bayburt'ta Kar Keyfi: İkiz Kardeşler ve Kuzenleri Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

İkiz kardeşler ve aynı apartmanda yaşayan kuzenler karın keyfini hep beraber kayarak çıkardılar

BAYBURT - Bayburt'ta kar sonrası yaşanan buzlanma ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, karın keyfini çıkaran yine çocuklar oldu. Aynı apartmanda yaşayan kuzenler, çocukluklarını yaşayarak, doya doya karın keyfini sürdüler. 6 kuzen evden kaptıkları poşetlerle, marangozda kestirdikleri tahta parçalarıyla dik yokuştan kayarak, gönüllerince eğlendiler. Çocukların poşetli, tahtalı kar keyfi renkli görüntülere sahne olurken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Bayburt'ta 4 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası eğitime ara verilerek, okullar tatil edilmişti. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kendilerini sokağa attılar. Cemre-Ceyhun Yıldırım ikizlerin kar heyecanına, Yusuf Yıldırım, Furkan Yıldırım, Nafiz Yıldırım, Deniz Kayra Yıldırım ve Yavuz Selim Yıldırım isimli kuzenler eşlik etti. Kara doyan sevimli minikler, hem poşetlerle kaydılar, hem kartopu oynadılar, hem de kardan adam yaptılar. 6 kuzenin kar keyfi ise, annelerinin eve çağırmasıyla son buldu.

"Sosyal medyadan uzak çocukluğumuzu yaşıyoruz"

Kar tatilinde daha çok kitap okuduğunu, kardeşiyle, kuzenleriyle vakit geçirdiğini belirten ikiz kardeşlerden Cemre Yıldırım, "Kardeşim Ceyhun ile birlikte karın tadını çıkarıyoruz. Okullar kar nedeniyle tatil edildi, biz de sosyal medyadan uzak bir şekilde çocukluğumuzu yaşıyoruz" dedi. Sosyal medyanın hayatlarını kısıtladığını söyleyen bir diğer ikiz Ceyhun Yıldırım da, sosyal medyayı terk ederek oyunlar oynamaya karar verdiklerini vurguladı. "Üşüyor musunuz?" sorusuna, Ceyhun Yılmaz, "Eğlencemiz sayesinde üşümüyoruz. Yani eğlendiğimiz için bir nevi soğuğu hissetmiyoruz diyebiliriz" yanıtını verdi.

"Yine karın tadını biz çocuklar çıkardı"

Keyifli vakit geçirdiğini, çok mutlu olduğunu dile getiren kuzenlerden Nafiz Yıldırım, karın keyfini çocukların çıkardığını, "Yine karın keyfini biz çocuklar çıkardı. Çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Buradan herkese selamlar" sözleriyle belirtti.

"Bayburt'ta karın keyfi kayarak çıkarılır bu da en çok biz çocuklara yakışıyor"

Bayburtlu çocukların karın keyfini doyarak yaşadığını belirten bir diğer kuzen Furkan Yıldırım ise, "Bayburt'ta karın keyfi kayarak" çıkarılır diyerek, "Bayburt bilindiği üzere kış memleketi. Burada karın keyfini en iyi çocuklar çıkarıyor. Bayburt'ta karın keyfi kartopu oynayarak, kayarak çıkarılır. Bu da en güzel çocuklara yakışıyor" sözlerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan kar keyfinin sonunda, neşeli kuzenler Bayburt'tan tüm çocuklara el sallayarak, selam göndermeyi de unutmadılar.