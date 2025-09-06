Bayburt'ta Kanser Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde TRSM çalışanlarına ve hizmet kullanıcılarına yönelik kanser farkındalık eğitimi düzenlendi. Programda, kanser hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, kanserde erken teşhisinin önemi, risk faktörleri ve tarama yöntemleri anlatıldı. Katılımcılar, eğitim sırasında sorularını uzmanlara yönelterek bireysel bilgilendirme imkanı buldu. Eğitimin sonunda, isteyen hizmet kullanıcıları tarama programına dahil edilerek, takip sürecine alındı. Kanser taramalarının erken teşhiste önemli olduğu belirtilerek, erken teşhisin de hayat kurtardığı vurgulandı. - BAYBURT