Bayburt'ta Kanser Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Bayburt'ta Kanser Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, kanserin erken teşhisi, risk faktörleri ve tarama yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar uzmanlardan bireysel bilgi alma fırsatı buldu.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde TRSM çalışanlarına ve hizmet kullanıcılarına yönelik kanser farkındalık eğitimi düzenlendi. Programda, kanser hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde, kanserde erken teşhisinin önemi, risk faktörleri ve tarama yöntemleri anlatıldı. Katılımcılar, eğitim sırasında sorularını uzmanlara yönelterek bireysel bilgilendirme imkanı buldu. Eğitimin sonunda, isteyen hizmet kullanıcıları tarama programına dahil edilerek, takip sürecine alındı. Kanser taramalarının erken teşhiste önemli olduğu belirtilerek, erken teşhisin de hayat kurtardığı vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
