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Bayburt’ta kadın istihdamına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı

Bayburt’ta kadın istihdamına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
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Bayburt’ta kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin rol almalarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt'ta kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha etkin rol almalarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Kadının Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına yönelik il genelinde yürütülen çalışmalar, kamu kurumlarınca sürdürülen faaliyetler ve kadınların üretim ile çalışma hayatına katılımını destekleyen uygulamalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve il genelinde uygulanacak faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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