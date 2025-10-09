Bayburt'ta 'İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa' Temalı Etkinlik

Bayburt İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 'İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa' temalı program düzenledi.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekilerek, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Filistin'in değil, tüm İslam aleminin ortak mabedi ve onuru olduğu vurgulandı. Programda ayrıca Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri kınandı ve yapılan saldırılar lanetlenerek, protesto edildi.

Mustafa Köseoğlu Camii önünde düzenlenen programa Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Şube Müdürü Ömer Turan, gençlik koordinatörleri, gönüllüler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT