Bayburt'ta İl Trafik Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta İl Trafik Komisyonu toplantısı yapıldı. Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ulaşımda yaşanan sorunlar üzerine duruldu.

Toplantıda, Bayburt'taki trafik düzenlemeleri, ulaşımda karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların güvenliğini önceleyen tedbirler ele alındı. Gündem maddeleri detaylı şekilde değerlendirilerek, karara bağlandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla alınan kararların titizlikle hayata geçirilmesi talimatını veren Vali Eldivan, özellikle yayaların, öğrencilerin ve sürücülerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen trafik düzenlemelerinde kamu güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı. - BAYBURT