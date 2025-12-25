Bayburt'un tanıtımı ve turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kentin tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar ile turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin konular ele alındı.

Bayburt'un kültürel ve doğal değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, mevcut projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, kentin tanıtımı ve turizm alanında daha güçlü adımlar atılabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT