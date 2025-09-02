Haberler

Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları değerlendirildi, terör ve asayiş konularına yönelik tedbirler görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, istişarelerde bulunuldu. Kentteki terör ve asayiş konularına yönelik alınan tedbirler ile uygulamaların görüşüldüğü toplantıda, Bayburt'un huzuru için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT

