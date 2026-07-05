'Gezici Kütüphane' Yenişehir Parkı'nda çocuklarla buluştu

Bayburt İl Halk Kütüphanesince yürütülen Gezici Kütüphane hizmeti kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kitap okumanın yanı sıra çeşitli oyun ve yarışmalara katıldı.

Yenişehir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, kitap okuma etkinliğinin ardından çuval yarışı, halat çekme ve geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarına eşlik etti.

Kütüphane hizmetlerini farklı noktalara taşıyan Gezici Kütüphane uygulamasıyla kitaplar okuyucuların ayağına götürülürken, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Düzenlenen etkinliklerde çocuklar, hem kitaplarla buluşma hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma fırsatı buluyor.

Bayburt İl Halk Kütüphanesi, gezici kütüphane hizmetiyle kentin farklı noktalarında çocukları kitap ve çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı