Bayburt'ta Gelin Koçu Geleneği Devam Ediyor

Bayburt'ta Gelin Koçu Geleneği Devam Ediyor
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Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda gelin adaylarına süslenmiş koç gönderme geleneği asırlardır yaşatılıyor. Gençler, kurbanlık koçlarını süsleyip nişanlılarının evine götürüyor.

Bayburt'ta gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Bayburt'ta gelin adayına Kurban Bayramı'nda 'süslenmiş koç gönderme geleneği' sürüyor. Aldığı kurbanlık koçu çiçekçiye getiren genç, koçunu süsletti.

Bayburt'ta geline süslenmiş koç götürmenin gelenek olduğunu ifade eden çiçekçi, "Adetlerimize göre gelinlerimize koç kurban ediliyor. Onun için koçumuzu süsledik. Bugün nasip olursa gelinimize vereceğiz" dedi.

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bayburt'ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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