Haberler

Bayburt'ta Gece Domuz Sürüsü Panik Yarattı

Bayburt'ta Gece Domuz Sürüsü Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta atlarını kontrol etmeye giden iki arkadaş, domuz sürüsü ile karşılaşınca korku dolu anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden gençler, durumu hem ilginç hem de ürkütücü buldu.

Bayburt'ta gece saatlerinde atlarını kontrol etmeye giden iki arkadaş, karşılarına çıkan domuz sürüsü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Ata sporu ciritle ilgilenen gençlerin heyecanlı halleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Her akşam olduğu gibi atlarının bakımını yapmak için ahıra giden Muhammet Dağ ve Yusuf Yılmaz, saat 23.00 sıralarında cirit sahası yakınlarında araçlarıyla seyir halindeyken bir ses duydu. Araçlarının farlarını çevredeki seslerin geldiği yöne doğru çeviren iki arkadaş, bir anda önlerinde beliren yaklaşık 10 domuzu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İki arkadaşın yaşadığı panik ve şaşkınlık anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kuru otların sesi panik yaşattı

Dağ ve Yılmaz araçtan inerek, domuzların uzaklaşıp uzaklaşmadığını kontrol etmek istedi. Ellerine aldıkları büyükçe odun parçalarıyla iki arkadaş, domuzları gördükleri alana doğru sessiz adımlarla ilerledi. Issız ve karanlık ortamda bastıkları kuru yaprak ve dalların çıkardığı sesle panik yaşayan arkadaşlar, "Geliyorlar" diyerek koşmaya başladılar.

"O anı ölümsüzleştirelim dedik"

Yaşadıkları anı anlatan Muhammet Dağ, saat 23.00 civarında atlarını kontrol etmek için gittiklerinde çevreden gelen sesleri duyduklarını belirterek, "Arkadaşım Yusuf'la beraber atlarımızı kontrole geldiğimiz sırada bir ses duyduk. Tabii o arada hemen kamerayı açtık. Arabanın farlarını sesin geldiği tarafa doğru yönelttik. Baktık 4 tane domuz. Biraz ses çıkarttıktan sonra 5-6 tane domuz daha geldi. Sürü şeklinde geziyorlar" dedi.

Dağ, o anda ister istemez korktuklarını ifade ederek, "Arkadaşım Yusuf'un tedirginliği ve heyecanı vardı. Arabaya vururlar, bize bir şey yaparlar diye düşündük. Bizim at baktığımız bölge ıssız olduğu için bazen dağdan ya da nehir kenarından domuzlar gelebiliyor. O an insan ister istemez çekiniyor. Biz de hemen kamerayı açtık, bu anı ölümsüzleştirelim dedik" diye konuştu.

"İlk kez böyle bir şey yaşadık"

Yusuf Yılmaz ise yaşadıklarının hem ürkütücü hem de ilginç olduğunu dile getirerek, "Arkadaşım Muhammet ile birlikte akşamları atlarımızı bakıma geliyoruz. Yine atlarımızı kontrole geldiğimizde domuz sürüsüyle karşılaştık. İlk etapta dört tane domuz gördük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce yaşamadığımız bir durumdu, ilgimizi çekti. Biraz da ürperticiydi tabii. Merak edip araçtan indik, gözlemlemek istedik" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.