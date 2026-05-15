Bayburt'ta 'Engellilere Yönelik İstihdam Olanakları' konulu eğitim düzenlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen eğitimde, engelli vatandaşlara iş gücüne katılım, istihdam destekleri ve iş arama yöntemleri anlatıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt'ta engelli vatandaşlara yönelik istihdam imkanları konusunda eğitim düzenlendi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda Türkiye İş Kurumu personellerince verilen eğitimde, engelli vatandaşların iş gücüne ve istihdama katılım sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, engelli vatandaşların çalışma hayatına dahil olmasını kolaylaştıran destekler, başvuru süreçleri, iş arama yöntemleri ve istihdamda yararlanabilecekleri imkanlar anlatıldı.

Vatandaşlara, çalışma hayatına uyum süreci ve istihdama erişimde izlenebilecek yollar hakkında da bilgi verildi.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen eğitimle, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılımına dikkat çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
