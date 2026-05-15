Bayburt'ta 'Engellilere Yönelik İstihdam Olanakları' konulu eğitim düzenlendi
Engelliler Haftası dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen eğitimde, engelli vatandaşlara iş gücüne katılım, istihdam destekleri ve iş arama yöntemleri anlatıldı.
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda Türkiye İş Kurumu personellerince verilen eğitimde, engelli vatandaşların iş gücüne ve istihdama katılım sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde, engelli vatandaşların çalışma hayatına dahil olmasını kolaylaştıran destekler, başvuru süreçleri, iş arama yöntemleri ve istihdamda yararlanabilecekleri imkanlar anlatıldı.
Vatandaşlara, çalışma hayatına uyum süreci ve istihdama erişimde izlenebilecek yollar hakkında da bilgi verildi.
Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen eğitimle, engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılımına dikkat çekildi. - BAYBURT