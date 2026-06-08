Bayburt'ta 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' buluşmaları sürüyor

'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi kapsamında engelli vatandaşların cami hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla 'Cami-Engelli Buluşması' düzenlendi.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından sürdürülen proje çerçevesinde Zülküf Bozkurt Camii'nde engelli vatandaşlar cami görevlileriyle bir araya geldi. Program ile engelli vatandaşların cami hizmetlerine erişiminin artırılması, manevi destek faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi sağlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve sohbetle devam eden programda, engelli vatandaşlarla yakından ilgilenildi. Buluşmada, engelli bireylere caminin bölümleri tanıtılarak, namaz ibadeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca engelli vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı