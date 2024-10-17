Bayburt'ta Emzirme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince stant açılarak, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Stantta, anne ve anne adaylarına emzirmeyle ilgili bilgiler verildi, anne sütünün çocuk açısından önemine vurgu yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta bu senenin farkındalık rengi olan kırmızı renk kullanılarak farkındalık oluşturuldu. Anne sütünün önemi, emzirmenin yararları, emzirme teknikleri, süt sağma ve saklama koşulları ile sütün yeterli olmasının nasıl sağlanacağı konularında anne ve anne adaylarına bilgilendirmelerde bulunularak, broşürler dağıtıldı. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde de bilgilendirme stantları oluşturularak, birebir bilgilendirmeler yapıldı. - BAYBURT