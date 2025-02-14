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Bayburt'ta Elektrik Altyapı ve Güvenlik Toplantısı

Bayburt'ta Elektrik Altyapı ve Güvenlik Toplantısı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Aras Elektrik ile yapılan toplantıda altyapı çalışmalarının koordinasyonu ve halkın can güvenliğinin sağlanması ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Aras Elektrik ile altyapı ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik ile altyapı çalışmalarının daha sağlıklı, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi ile halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündemi, Bayburt il sınırları içerisindeki can ve mal güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için alınacak tedbirler ve iş birliği süreçleri oldu. Vali Eldivan, il genelinde yürütülen çalışmaların tüm kurumlarla uyum içinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaparak, altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce taraflar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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