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Bayburt'ta Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt'ta, eğitime katkı sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi hazırlıkları, öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarını artırma çalışmaları ile kurumlar arası projeler ele alındı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlık etti.

Bayburt'ta, eğitime katkı sunmak ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Eğitime Destek Platformu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim faaliyetlerine yönelik yürütülebilecek çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı.

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak hazırlıklar görüşüldü. Öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının artırılmasına ilişkin yürütülebilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, eğitim süreçlerine katkı sunacak projeler ile kurumlar arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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