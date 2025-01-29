Bayburt'ta Dondurucu Soğuklar Hava Sıcaklıklarını Düşürdü

Dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkeze bağlı Ballıkaya köyünde ölçüldü. Eksi 18 dereceyle Bayburt'un en soğuk yerleşim yeri Ballıkaya köyü oldu, kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 11 derece olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bayburt'un en soğuk yerleşim yeri eksi 18 derece ile Ballıkaya köyü olurken, eksi 13,7 dereceyle ikinci sırada Aydıntepe ilçesi yer aldı. Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinden biri olan Kavlatan köyünde ise hava sıcaklığı 2,6 derece olarak kaydedildi.

Son ölçülen değerlere göre hava sıcaklığı; şehir merkezinde eksi 11, Aydıntepe ilçesinde eksi 13,7, Kavlatan köyünde 2,6 Ballıkaya köyünde eksi 18, Demirözü ilçesinde eksi 5,6 ve Kop Kayak Merkezi'nde eksi 6,8 derece. - BAYBURT