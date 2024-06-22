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Bayburt'ta Dolunayın Büyüleyici Görüntüleri

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Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan, geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla hem gökyüzünü süsledi, hem de göz kamaştırdı. Eşsiz güzellikteki dolunay ise tarihi Bayburt Kalesi'nden görüntülendi.

Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan, geceyi aydınlatan dolunay parlaklığıyla hem gökyüzünü süsledi, hem de göz kamaştırdı. Eşsiz güzellikteki dolunay ise tarihi Bayburt Kalesi'nden görüntülendi.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran gecesinde Bayburt semalarını süsleyen dolunay ihtişamıyla, parlaklığıyla büyülerken, kartpostallık bir manzaralar oluşturdu.

Kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluşturan, izleyenlere görsel şölen sunan dolunay, parlaklığıyla da adeta geceyi gündüze çevirdi.

Fotoğraf tutkunları da Tarihi Çinimaçin Kalesi'nden dolunayı görüntüleyebilmek için kaleye koşarak, telefon ve fotoğraf makinelerine sarıldılar.

Ayın en güzel evrelerinden biri olan dolunayı haberleştirmek için Bayburt Kalesi'ni mesken tutan Öznur Demir, dolunayın görüntüleyebilmek adına bir hayli çaba sarf ettiğini belirterek, "Ayın en güzel evresi olan dolunayı haberleştirmek için biz de Tarihi Çinimaçin Kalesi'nde, Bayburt Kalesi'nde dolunay nöbetindeyiz. Etrafa ışık saçan dolunayı görüntüleyebilmek, haberleştirebilmek için bir yandan kameralarımıza, bir yandan da fotoğraf makinelerimize sarıldık. Ortaya eşsiz güzellikte dolunay manzaraları çıktı" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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