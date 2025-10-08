Bayburt'ta Doğa Temelli Turizm İçin Yeni Proje: Aslandağı Çamlı Vadi

Bayburt'un sahip olduğu zengin doğal ve kültürel mirası turizmde bir üst seviyeye taşımak ve doğa temelli turizmi desteklemek amacıyla hazırlanan "Aslandağı Çamlı Vadi Projesi" için ilk adım atıldı.

Bayburt İl Özel İdaresi'nin, KUDAKA 2025 Yılı Güdümlü Proje Desteği programına sunduğu proje, bölge turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

20 milyon TL bütçeli proje ile ekoturizm canlanacak

Toplam 20 milyon TL bütçeye sahip proje kapsamında, Bayburt merkeze yakın bir konumda bulunan Aslan Dağı'nda modern bir turizm merkezi kurulacak. Projenin en dikkat çekici unsurları arasında, doğayla iç içe konaklama imkanı sunacak bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde 5 adet bungalov ev ve bir adet sosyal tesisin inşası yer alıyor. Bayburt İl Özel İdaresi'nce uygulanacak olan projenin 15 milyon TL'lik kısmı KUDAKA tarafından finanse edilecek.

Proje kapsamında en az 10 kişiye sürekli istihdam sağlanması ve tesislerin Bayburt İl Özel İdaresi'ne bağlı Bayburt Kültür A.Ş. tarafından işletilmesi hedefleniyor.

Aslandağı Çamlı Vadi Projesi; Bayburt'un turizm altyapısının güçlendirilmesi, konaklama çeşitliliğinin artırılması, turizm gelirlerinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir turizm anlayışının yerleşmesine katkı sunacak. Proje tamamlandığında, Bayburt'un doğal ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran yeni bir çekim merkezi oluşturulacak.

İmza töreninde projeyi değerlendiren Vali Mustafa Eldivan, "KUDAKA iş birliğiyle hayata geçirilecek bu proje, Bayburt'un hem doğal hem kültürel zenginliklerinin daha görünür hale gelmesine önemli katkı sağlayacaktır. Turizmin çeşitlendirilmesi, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi yönünde atılan her adım, şehrimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "KUDAKA olarak bölgemizin turizm potansiyelini sürdürülebilir bir anlayışla geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Aslandağı Çamlı Vadi Projesi, Bayburt'un doğal güzelliklerini turizmle buluşturacak, yeni istihdam alanları oluşturacak ve ilimizin markalaşma sürecine katkı sağlayacaktır. Projenin hayırlı olmasını diliyorum."

KUDAKA güdümlü proje desteğiyle hayata geçirilecek Aslandağı Çamlı Vadi Projesi, Bayburt'un doğa temelli turizm vizyonunu güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olacak. - BAYBURT