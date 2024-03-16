Bayburt'ta Diyanet Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Bayburt İl Müftülüğü koordinesinde eksiklikleri tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Eldivan, gençlerin okuyup öğrenecekleri ve kendilerini geliştirecekleri böylesi mekanların yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Vali Eldivan'dan sonra konuşma yapan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ise, Diyanet Gençlik Merkezinin yapım sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin gençlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Eldivan, Gençlik Merkezini inceleyerek Müftü Şahin'den merkez hakkında bilgi aldı.

Açılışa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT