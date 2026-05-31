Denetimli serbestlik yükümlülerine bilardo etkinliği

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik yükümlülerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla bilardo etkinliği düzenlendi.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte yükümlüler bilardo oynayarak, sosyal faaliyete katıldı. Dikkat, odaklanma, stratejik düşünme ve sabır gibi zihinsel becerilere katkısı bulunan, stres yönetimine destek sağlayan bilardo oyunuyla yükümlülerin sosyal uyum süreçlerine destek olunması ve boş zamanlarını daha yapıcı faaliyetlerle değerlendirmeleri amaçlandı.

Etkinlikle ayrıca sosyal etkileşim ve iletişimi güçlendirme, kurallara uyma, fair-play bilinci ile sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı