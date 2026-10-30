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Bayburt'ta çocuk koruma hizmetleri için kurumlar arası iş birliği toplantısı yapıldı

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Bayburt'ta çocuk koruma hizmetleri için kurumlar arası iş birliği toplantısı yapıldı
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Bayburt'ta çocukların korunması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda ihmal ve istismardan korunma ile risk altındaki çocukların erken tespiti ele alındı.

Bayburt'ta, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Şube Müdürü Mehtap Ekici'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya ilgili birim personelleri katıldı.

Toplantıda, çocukların ihmal ve istismardan korunması, risk altındaki çocukların erken tespit edilmesi ve ihtiyaç duydukları desteğe zamanında ulaşabilmesi konuları üzerinde duruldu. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasında kurumların görev ve sorumlulukları, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çocukların güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yürütülen çalışmaların eş güdüm içinde sürdürülmesinin önemine değinilen toplantıda, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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