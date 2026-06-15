Haberler

Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine çevre semineri

Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine çevre semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, yükümlü ve personele yönelik 'Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı' semineri verildi.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, çevre farkındalığının artırılması amacıyla yükümlülere ve personele yönelik seminer düzenlendi.

Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı tarafından verilen 'Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı' konulu seminerde, doğanın korunması ve çevre bilincinin günlük yaşamda yaygınlaştırılması ele alındı.

Seminerde, Bayburt'un coğrafi yapısı, dağları, endemik bitki çeşitliliği ve zengin yaban hayatı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen seminerde, çevreye duyarlı bireylerin toplum yaşamına sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletteki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
İsrail'i karıştıran yorum: ABD-İran anlaşması Netanyahu'nun yenilgisi anlamına geliyor

ABD ile İran arasındaki tarihi anlaşma bir ismi resmen yıktı
Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek
Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı

Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı
Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp

Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü
Avcılar’da kayalıklardan düştü: Vatandaşlar fark etti, yunus polisleri harekete geçti!

Denizde can pazarı! Boğulmak üzereydi...