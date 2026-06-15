Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine çevre semineri

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, çevre farkındalığının artırılması amacıyla yükümlülere ve personele yönelik seminer düzenlendi.

Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı tarafından verilen 'Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı' konulu seminerde, doğanın korunması ve çevre bilincinin günlük yaşamda yaygınlaştırılması ele alındı.

Seminerde, Bayburt'un coğrafi yapısı, dağları, endemik bitki çeşitliliği ve zengin yaban hayatı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen seminerde, çevreye duyarlı bireylerin toplum yaşamına sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı