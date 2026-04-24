Bayburt'ta cemaate bağımlılık bilgilendirmesi

Bayburt Yeşilay Şubesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde, cuma namazı öncesi Efendi Bayram Camii'nde cemaate yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bayburt Yeşilay Şubesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde, cuma namazı öncesi Efendi Bayram Camii'nde cemaate yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Vatandaşlara, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve farkındalık konularında bilgi verildi.

Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından yapılan bilgilendirmede cami cemaatine zararlı alışkanlıklardan korunma, sağlıklı yaşamın önemi ve bilinçli hayat tarzına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Programda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilerek, farkındalık çalışmalarının her yaş grubuna ulaşmasının önemine vurgu yapıldı.

Yeşilay personellerince sağlıklı ve bilinçli yaşam konusunda vatandaşlara çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
